EKRE tahab lõpetada LGBT ühingu riikliku rahastamise

Täna Tartusse kogunenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu ütles oma avalduses, et nad ei kutsu küll üles LGBT-aktivistide ühinguid sulgema, ent nende eesmärk on lõpetada seksuaalvähemuste riiklik rahastamine, et «kõik ideoloogilised kodanikuühendused saaksid tegutseda võrdsetel alustel».