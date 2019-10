Mart Helme: uus minister keskendugu väliskaubandusele, IT on niigi üle fetišeeritud

Milline oli poliitiline avaldus, millega tulite lagedale?

Poliitiline avaldus on juba meediale saadetud. See käsitleb kodanikuühendusi, nö valitsuseväliseid organisatsioone ja nende rahastamist. Konkreetselt keskendume nö homo-lobi tegevate ühenduste rahastamisele, see on tegelikult seadusevastane. Hasartmängu rahast ei tohiks seda rahastada. Siin on leitud teatud JOKK-skeem, miks seda kasutatakse. Kasutatakse ka eurorahasid. Arvame, et see ei ole õige ja me peame leidma valitsuses tasakaalupunkti, kuidas me rahastame mitte ainult selle valdkonna inimesi, vaid rahastame ka teisi. Kui leitakse, et see ei ole vastuvõetav, siis tuleb ka teiste rahastamine ära lõpetada. Me kritiseerime seda praegust rahastamise mudelit. Hasartmängu nõukogu reeglid on hästi sõnastatud. Seal on perekonnad, puuetega inimesed, seal on terve rida kategooriaid, kelle toetuseks on võimalik kasutada hasartmängurahasid. Aga seal ei ole nimetatud homoorganisatsioone, LGBT ja teisi - seetõttu on nende rahastamine sisuliselt seadusevastane.

Te olete IT- ja väliskaubanduse ministri kohusetäitja, samas olete täiskohaga siseminister. Kuidas te hakkama saate?

Oh, ma saan hakkama suurepäraselt. Ega me vaatame veel valitsuses, et võib-olla mängime seda natuke ümber. Võib-olla on meil juba üsna varsti uus minister. See olukord ei kesta aastate kaupa, seda kindlasti. Ma kiirustan ühe kandidaadiga kohtuma just praegu.

Mida te näete tulevases kandidaadis?

Mina näen pigem seda, et tema raskuskese oleks väliskaubandusel, kuna Eesti riigil on vaja raha teenida. On vaja leida need kaubaartiklid, teenusteartiklid, mida meil on võimalik müüa, et me saaksime riiki rohkem raha, sest Eesti on alakapitaliseeritud. Meil ei ole piisavalt raha kõikide sotsiaalsete ja muude kohustuste täitmiseks. Võtame näiteks kaitsekulud, sisekaitsekulud, palkade tõstmise vajadused, haigekassa vajadused jne - meil on vaja rohkem raha teenida.

IT on meil selles mõttes üle fetišeeritud. Jah, siit tulevad uued tehnoloogiad. Need uued tehnoloogiad loodav uusi lisaväärtust. Aga kui me puht-füüsiliselt saame suured turud taha mingitele Eesti toodetele nagu näiteks puidu-, metsa-, mööbli-, puidukeemiale ja põllumajandus. See ekspordiartikkel võib lõpmatu olla. Aga see tähendab, et riiki tuleb raha, parem tööhõive, see tähendab, et riigieelarve täitub paremini ja ka paremad palgad. Ma paneksin rõhu ikkagi väliskaubandusele.

Ja IT puhul ma võtaksin ikkagi inimesed, kes valdkonda tunnevad ja teavad, missugused probleemid seal on. Kert Kingo tegelikult kaardistas need probleemid väga hästi ära. Ja nüüd on vaja sellest kaardistusest edasi minna, ehk teekaart on vaja ette võtta ja konkreetsete sammudega minna edasi. Et meie nö IT-tiiger ei sureks vanadussurma.

Kas riigikogu ette jõuab enne uut aastat ka pensionireform?