Ratas kritiseerib Helme seisukohta: peaprokuröri ametisse nimetamist ei saa seostada EKRE kohustusega leida uus minister

EKRE esimehe Mart Helme sõnul on neil seitse-kaheksa kandidaati väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohale, kuid nad ei pruugi konkreetset kandidaati esitada enne, kui justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) on esitanud rahvuskonservatiivide jaoks sobiva peaporkuröri kandidaadi. Samuti teatas laupäeval Tartus volikogule kogunenud EKRE volikogu oma avalduses, et nad ei kutsu küll üles LGBT-aktivistide ühinguid sulgema, ent nende eesmärk on lõpetada seksuaalvähemuste riiklik rahastamine, et «kõik ideoloogilised kodanikuühendused saaksid tegutseda võrdsetel alustel».

Jüri Ratas kirjutab sotsiaalmeedias, et peaprokuröri kandidaadi esitamine on vastavalt seadusele justiitsministri ülesanne ning loomulikult arutatakse vastav ettepanek valitsuses ühiselt läbi. «Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametikoht on koalitsioonilepingu järgi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna täita. Tegemist on riigile ja ka erasektorile tähtsate valdkondadega, mis vajavad täit pühendumist. Seetõttu on oluline, et uus minister peagi ametisse astuks,» kirjutab Ratas.