Proviisorid nõuavad enda kaasamist apteegireformi aruteludesse

Alates 1. aprillist peab üldapteekides enamusosalus kuuluma proviisoritele, ravimite hulgimüüjate jaoks on sellest kuupäevast keelatud ka vähemusosalus. «Eesti Proviisorite Koja ja Eesti Apteekrite Liidu hinnangul on kahetsusväärne, et vahetult enne apteegireformi lõppemist on hakatud looma reformi osapooltes ebakindlust,» seisab Eesti Proviisorite Koja ja Eesti Apteekrite Liidu pöördumises. «See võib tuua Eestis kaasa rahvatervise vajadustest lähtuva tervishoiukesksema apteegiteenuse loomise ebaõnnestumise ja viia apteegisektori edasise kontsentreerumiseni.»