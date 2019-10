Droonifotod: Võru linna jättis elektrita alajaamalt minema lennanud plekk-katus

See oli positiivne asjade kulg, sest Võru linnapea Antti Allase sõnul oleks võinud minna hoopis kehvemini. «Alguses oli juttu kahepäevasest katkestusest,» märkis Allas Postimehele ja lisas, et kriis pole veel läbi.

Küsimusele, kuidas on võimalik, et tormiga lendu läinud plekk-katus kogu linna tundideks elektrita jätab, ei osanud Allas vastata. «Olukord on selline, nagu on, tuleb tegeleda tekkinud olukorraga,» ütles ta.