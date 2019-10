Mustamäe linnaosa valitsuse endise hoone asemel tuleb ajutine tasuta parkla

Lammutatavad ehitised on püstitatud 60ndate teisel poolel ja ei oma arhitektuuriajaloolist väärtust, mis tähendab, et ehitisel puuduvad väärtuslikud ja taaskasutusse suunamist väärivad detailid. Hoone katusekonstruktsiooni moodustavad asbesti sisaldavad eterniitplaadid. «Administratiivhoone ei vasta tänapäevastele energiatõhususe nõuetele ning hoonet on aja jooksul renoveeritud erinevate kokkusobimatute materjalidega,» selgitas Laats.