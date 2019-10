Fotod: kuninganna husaaride rasketehnika jõudis Tapale

«Sellised õppused on vajalikud selleks, et kui ükskord tõesti vaja läheb, siis töötaks kõik nagu kellavärk,» ütles kaitseminister Jüri Luik Tapal. «Ja teiseks, et ka meie võimalikul vastasel oleks täiesti selge, et siirmisele (jõudude ümberpaigutamine – toim) on mõeldud, selleks on olemas vahendid ja oskusteave ning vajaduse korral on võimalik kiiresti tegutseda.»