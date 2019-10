Video Võru Maksimarketist: letid on tühjad, mitu tonni toitu viiakse prügimäele

Maksimarketi juhataja Veiko Park ei oska veel täpselt öelda, kui suurt rahalist kahju on elektrikatkestus poele tekitanud, kuid üle kümne tuhande euro on see tema sõnul kindlasti.

«Homse päeva jooksul saame ilmselt numbrid kokku löödud ja täpsed summad teada,» sõnas ta.

Poelettidel laiutab täna aga tühjus ning Pargi sõnul pruugi veel hommegi Maksimarketist tavapärast kaupa saada.

«Piima juba saab osta. Põhikaup on väljas, see mis iga päev liigub. Oma tavalise oleku proovime tagasi saada hiljemalt ülehomseks, siis on uus kaup peal,» sõnas ta.

Park nentis, et ära tuli visata praktiliselt kogu juust, liha, jäätis ja kala, mis poes oli.

«Piimast ja jäätisest saime kümne kuupmeetrise konteineri täis,» sõnas ta ja lisas, et lisaks viidi ära ka kõik jogurtid, kala, juust, vorst, liha, tordid, koogid.

Kuigi Park ei osanud veel täpselt öelda, mitu tonni toitu raisku läks, kuid üle 20 kuupmeetri on seda kindlasti.

«Kümme protsenti saame anda loomadele, koertele ja loomapargi loomadele. Aga see on väga väike kogus võrreldes üldmahuga,» tõdes ta ja selgitas, et rohkem toitu loomadele viia ei saa, sest mitte keegi ei suuda nii suurt mahtu toitu korraga vastu võtta.

«Kahjuks loomad ei suuda seda toitu koos pakendiga ära süüa. Keegi peab selle pakendist välja võtma, selle ümber töötlema. See on väga töömahukas. Enamik meie pakendeid on ju väga väiksed,» sõnas ta.

Nii on paratamatu, et enamik elektrikatkestuse tõttu sooja kätte jäänud toitu tuleb lihtsalt ära visata.