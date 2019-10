Autonoomsete tanklate väljaehitamisega on veel aega

Praegu on autonoomse tankla ehk elutähtsa teenuse osutajaid (ETO) kokku kaheksa, kellel on kokku ligi 350 tanklat: Circle K Eesti, Neste Eesti AS, AS Olerex, Alexela Oil AS, Jetoil AS, AS Krooning, Sevenoil EST OÜ, AS Tartu Terminal. Kõikidel ETOdel tuleb välja ehitada 2021. aasta lõpuks kolm tanklat. «Seega nõuete täitmiseks aega veel on,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Jako Reinaste.

«Määrus kehtestab minimaalse autonoomsete tanklate koguse, kuid ei keela vastavalt nõudlusele neid rohkem teha,» lisas ta. Tänaseks on pandud riigilt küll piirmäär, et vedelkütuse müüjal on kohustus elutähtsa teenuse osutamise tagamiseks varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt kolmes maakonnas, millest üks tankla on Tallinnas või Harjumaal.

2017. aastal olid vaid kolm tanklat varustatud elektrigeneraatoriga, neist üks autonoomne tankla, ja 12 tanklal oli välja ehitatud generaatoriga ühendamise võimalus.

«Täna on kolmest tanklatest ametlikult teavitanud vaid 1 ettevõte, kuid mitteametlikult on teada veel vähemasti 11 tankla asukohad, kus on generaator paigaldatud,» selgitas Reinaste ja lisas, et täna on umbes 30 tanklal olemas generaatori paigaldamise võimekus.