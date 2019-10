Eile õhtul sündis Võru haiglas väike poiss: kas nimeks saab Tormi või Ott-Martin?

Võrumaal Kubijal asuvast Lõuna-Eesti haiglast viie minuti tee kaugusel elav pere tuli eile õhtul haiglasse omal jalal. Ema Elina ja isa Janek said koos veel rallisangaritele kaasa elada, siis hakkas akende taga möllama torm ja terve linn jäi elektrita, kuid sellest ei tea kumbki suurt midagi - nende jaoks oli hoopis olulisem see, mis toimus palatis.

Laps sündis eile õhtul kell 20.24 keset pilkast pimedust. «Avariivalgus põles, aga mingi moment kustus see ka ära. Pärast kaheksat oli kottpime,» rääkis Janek ja lisas, et see ei häirinud mitte kedagi. «Meie soov oli niikuinii see, et oleks võimalikult hämar,» sõnas ta. «Mul on endal arusaam, et kui laps sünnib ja tuleb prožektor otse näkku, on see traumeeriv.» Ka toasoojaga polnud probleemi. «Sünnitajal on niikuinii kogu aeg palav,» ütles Elina.

Perekond kinnitab, et laps on terve, ema tunneb ennast hästi ja isa veel paremini. «Meie jaoks oli see päev ülimalt positiivne ja saimegi sellise sünnituse, nagu vaimusilmas olime soovinud,» ütles Janek. «Meie esialgne plaan oli, et sünnitus läheks võimalikult loomulikult, ilma eriliste sekkumisteta, aga seda me küll ei lootnud, et päris nii läheb, et isegi mobiililevi ei ole,» naeris ta. «Internetti ei olnud, levi ei olnud, ei olnud isegi huvi, et uurida, mis mujal toimub.»

Kuna haigla töötas elektrikatkestuse tõttu ligi kaheksa tundi vaid generaatorite jõul, oli tavapärane töö seal kindlasti mõnevõrra häiritud, kuid perel jagus arstidele vaid kiidusõnu. «Meile endale tundus, et nad olid ehk veel rohkem elevil, kui me ise olimegi. Nende jaoks oli see ka võib-olla esmakordne juhtum. Me olime sünnitusprotsessiga nii hõivatud, aga nende jaoks oli see, et arvutid olid rivist väljas ja nad otsisid, kuidas masinaid tööle saab, mida on vaja kasutada. Aga kõik läks väga hästi,» selgitas Elina. «Personal oli tubli ja abivalmis,» märkis Janek.