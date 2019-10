Riigiametnikud saavad lobistidega suhtlemise juhendi

Läbipaistev huviesindamine ehk lobism on ühiskonna toimimise normaalne osa ja selles ei ole midagi korruptiivset. «Ebaseaduslikuks muutub huviesindus juhul, kui mõju soovitakse korruptiivselt kasutada,» selgitas Postimehele justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik. Ministeeriumil pole andmeid, kui palju huviesindajad ametiisikute poole pöörduvad ja kui palju on sellega seoses probleeme tekkinud. «Küll on see teema, mille puhul tasub kaaluda uuringu läbiviimist,» lisas ta.

Ministeerium kavatseb liikuda sammhaaval. «Kõigepealt on plaanis järgmise aasta suveks välja anda juhised kõrgetele ametiisikutele huvide konflikti vältimiseks ning huvirühmadega suhtlemiseks,» rääkis Tuulik. Ministeerium plaanib teha ka ettepaneku avalikustada ametiisikute kontaktid huvirühmade ja nende esindajatega. See tähendab, et näiteks veebilehel avaldatakse pärast kohtumist järgmine info:

huviesindaja nimi ja kontaktid

esindatavad, kelle huvide eest seistakse

arutluse all olevad teemad või kokkuvõte arutelust.

«GRECO (Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse – toim) nõuetest tulenevalt peab see juhis hõlmama ministreid ja poliitnõunikke, aga meie eesmärk on laiendada seda nendele riigi ja KOVi ametnikele, kellel on pädevus iseseisvalt otsuseid vastu võtta ja kel on võimalus otsustusprotsessi mõjutada,» lausus Elisa-Maria Tuulik.

2017. aastal kirjutas Postimees, et «GRECO tunnustas Eesti saavutusi korruptsiooni vastu võitlemisel». Ning toona luges GRECO riigikogulastele mõeldud soovitustest täielikult täidetuks kolm: Eesti on läbi viinud uuringu, et näha, kas parlamendiliikmetele oleks vajalik huvide konflikti vältimiseks seada hilisemad töökohapiirangud; tegeletud on parlamendiliikmete huvide deklaratsioonide kontrollimist puudutava ennetustegevustega ning riigikogu liikmete nõustamisega eetilistes ning huvide konfliktiga seotud küsimustes.