Salme kultuurikeskus ehitatakse Linnateatri tarbeks ümber

Tallinna Linnateatri turundusjuht Margus Küppar vastas Postimehele, et kõikide plaanide kohaselt kolib teater oma etendustegevuse Linnateatri ehituse ajaks (järgmisel sügisel- toim) ajutiselt Salme kultuurikeskusesse. «Ehituse ajal pole Laia tänava teatrimajas võimalik etendustegevust jätkata,» selgitas ta ja lisas, et tänaseks pole veel kindel, millal täpsemalt teater kultuurikeskusesse kolib, kuna see sõltub nii kultuurikeskuse rekonstrueerimistöödest kui laia tänava teatrimaja ehituse ettevalmistustöödest. «Hetkel saan öelda, et see toimub ilmselt millalgi järgmise aasta teises pooles. Kõik täpsemad sellega seonudavad plaanid on alles ettevalmistamisel ja täpsest mänguplaanist on hetkel veel samuti vara rääkida,» lisas Küppar.