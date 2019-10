Tallinna linnavalitsus lõpetab aastakümneid tegutsenud Raepressi tegevuse

«Muudatuse eesmärk on korrastada ja kaasajastada linna kommunikatsioonisüsteem, et vastata paremini linnaelanike teavitamise ja muutunud meediatarbimise vajadusele. Tegemist on ühe sammuga linnameedia ja kommunikatsiooni arendamiseks,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.