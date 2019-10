Nimekiri: selgusid 2021. aasta rahva- ja eluruumide loenduse tunnused

Alates 2010. aastast on statistikaamet vastavalt statistikaprogrammile teinud ettevalmistustöid registripõhisele loendusele üleminekuks aastal 2021. Kohtumisel andis statistikaamet VVLK-le ülevaate loenduse ettevalmistustöödest ja esitas kinnitamiseks loendusprogrammi ehk loendusega kogutavad andmed ehk tunnused.

«Eesti registritest saame Euroopa Liidu riikide jaoks kohustusliku loendusinfo isiku, perekonna ja eluruumide kohta kätte,» selgitas statistikaameti peadirektor Mart Mägi. «Sellele lisaks on Eesti tarbijate soovil võimalik registrite andmete põhjal esitada statistikat näiteks rahvuse, emakeele, sünnitatud laste arvu ja veel rea teiste tunnuste kohta, selgitas Mägi.

Loendustunnuste kinnitamise järel on ameti järgmine eesmärk tagada korraldatava loenduse kõrge kvaliteet.

Rahva ja eluruumide loendus on valitsuse kinnitatud statistikatöö, mille meetodi ja kasutatavad allikad valib rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt statistikaamet. Praegu toimub teine prooviloendus. Teise prooviloenduse tulemuste ja kvaliteedi põhjal otsustab statistikaamet tänavu aasta lõpus loendusmeetodi.

«Kõrvutades nii teadlaste, huvigruppide kui ka statistikaameti poolt välja toodud seisukohti, kriitikat ja argumente, ei ole mul rahvastikuministrina täna seda kindlustunnet, et vaid registripõhine rahvaloendus tagab vajalike andmete saamise inimeste usu, eesti keele oskuse ja tervisliku olukorra osas, sest seni kogutud andmeid inimeste kohta registrites pole ja pole kindel, kas need on võimalik saada inimesi küsitlemata,» sõnas ta.