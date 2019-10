Perling: ma ei spekuleeri teooriatega ja ohvrina ma ka ennast ei tunne

Perlingul oli täna lepingu järgi viimane tööpäev, kuid ta on andnud nõusoleku jätkata peaprokuröri kohusetäitjana. «Olgem ausad, viieaastane ametiaeg on viieaastane ametiaeg ja see võibki nii lõppeda,» ütles Perling, lisades, et asutus kogu oma tööga läheb edasi.



Miks Perling peaprokuröri ametit teiseks ametiajaks jätkama ei sobi? «Ma olen kuulnud neidsamu argumente, mida oleme kuulnud avalikus ruumis, et üks koalitsioonipartner ei ole sellega nõus olnud,» rääkis Perling, viidates EKRE-le. Täpsemaid põhjuseid pole Perlingu sõnul talle öeldud. Samas on meedias spekuleeritud, et Perling toodi ohvriks, et vabaneda tagasi astunud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingost (EKRE). «Ma ei spekuleeri teooriatega ja ohvrina ma ka ennast ei tunne,» sõnas Perling.



Miks peaprokurör nõustus kohusetäitja ametiga leppima? «Ma rääkisin oma inimestega oma asutusest, ma rääkisin teiste inimestega õigusüsteemist ja inimestega väljastpoolt. Ma mõtlesin selle asutuse ja inimeste peale. Mõtlesin, et inimesed vajavad töörahu, et menetlusi edasi viia. Sain aru, et ma lihtsalt hoolin nendest inimestest ja sellest asutusest ja ei saa minna viiepäevase etteteatamisega asutusest minema, sest ma tunnen, et nüüd on kõik. Tuleb jääda ja oodata, kuni on võimalik asutus viisakal ja väärikal moel uuele juhile edasi anda,» vastas Perling.



Pooleteise aasta pärast täitub Perlingul 25 aastat tööstaaži ning ta hakkaks saama eripensioni. «Vastab tõele, aga olen öelnud oma kolleegidele ja endale, et ükski rahaline motivaator ei saa kunagi olla see, et üksnes sellepärast jääda,» kommenteeris Perling. «Kui on tunne, et ma lahkun, siis ma lahkun. Kui on tunne, et ma tahan edasi teha kohtujuristi tööd, võtta veel mõned suured kohtuasjad ja tõestada iseendale ja teistele, et ma saan hakkama, et kohtuskäimine on nagu jalgrattasõit, mis tuleb meelde, siis tuleb võtta need asjad, ära teha ja siis minna edasi ja vaadata, mis elu on väljaspool prokuratuuri.»