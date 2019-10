Küünlapäev - läbipõlemise viimase astmeni viidud koolipere

Suurem läbipõlemise risk on inimestel, kes on osavõtlikud, kohusetundlikud ja idealistlikud. Näiteks õpilastel, kes on valmis õppima pikki tunde ja panustama sellesse rohkesti lisaaega, et saada võimalikult hea tulemus. Teiseks teguriks on püsiv stress, kui tööga kaasneb suur vastutus või pidev kohanemise vajadus, õpetajate või pereliikmete kõrged ootused või ebaregulaarne eluviis. Kolmas tegur on emotsionaalse ja praktilise toetuse puudumine.

Eesti inimarengu aruanne tõi esile, et 70% Eesti õpilastest peab õppekoormust liiga suureks, 67% tunneb end pidevalt väsinuna ja 33% ei taha üldse koolis käia (Eesti Koostöö Kogu 2015). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringud näitavad psüühiliste probleemide tõususuunda (Eesti–Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituut 2011). Samuti vaevavad suurt osa õpilasi ärevus, stress, depressioon, uneprobleemid ja keskendumisraskused.

Vaimne tervis pole sugugi vähetuntud murekoht, ometi ei jõua selle olulisus tihti inimestele kohale. Elame ajastul, mil aeg on raha. Rööprähkleme end ribadeks, sellest algul ise aru saamata. Küllap mõeldakse, et natuke stressi käib asja juurde, ega tehta sellest suurt numbrit. Kuid ajapikku ülesanded kuhjuvad ja see krutib pinget kõvasti juurde.

Kes meist poleks kogenud tunnet, et enam ei jaksa? Kolm päeva haiguse tõttu koolist puudumist ja juba on eKool nii punane, et kole vaadata. Pole sugugi mõnus lamada palavikuga voodis ja kuulata, kuidas telefonipõrin uutest X-idest teatab. Ainuüksi mõte järeltöödest ajab südame pahaks ning tervenemine ei tundugi enam just eriti kutsuv. Aga kui ema lõpuks äsja tervenenu kooli kupatab, ei pruugi tagasi reele ronimine kuigi kerge olla, sest vahepeal on õppekavast terve lünk puudu jäänud. Tegemata töödele lisanduvad eesseisvad testid, mida igast august juurde tuleb ja tekib küsimus, kus asub lähim pilvelõhkuja.

Just selline olukord võib viia läbipõlemiseni ja uuringute kohaselt on läbipõlemise viimase astme puhul 86% kattuvus depressiooniga, mis on väga raske ja kahjuks tänapäeval laialt levinud haigus. Siiski ei ole depressiooni ja läbipõlemise vahel võrdusmärki. Läbipõlemisele on omane vaimne kurnatus, energia ja tahte alanemine ja ükskõikseks muutumine oma töö suhtes. Need seisundid on seotud ülemäärase tööga või negatiivse stressiga. Depressiooni diagnoosimise aluseks on vastavad kriteeriumid.