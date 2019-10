Hans Roslingu «Faktitäius» - soovitusi maailmapildi parandamiseks

Lõviosa teosest analüüsib kümmet dramaatilist instinkti, mis ei lase maailma faktipõhiselt käsitleda. Nendeks instinktideks on näiteks negatiivsusinstinkt, hirmuinstinkt, süüinstinkt ja tungiva vajaduse instinkt, mis on evolutsiooniliselt välja kujunenud ajal, kui inimesed olid veel kütid-korilased. Sellised instinktid aitasid inimestel tol ajal efektiivselt hoiduda kiskjatest, haigustest ja paljudest muudest ohtudest, kuid modernses maailmas, kus vägivalda, haiguseid ja nälga on vähem kui kunagi varem, ei vaja me üldjuhul neid instinkte enam ellujäämiseks. Instinktid töötavad sellegipoolest samamoodi kui varem ja selle tulemusena kujuneb enamikel inimestel välja liiga dramaatiline maailmavaade, mis suunab inimeste fookuse vähetähtsatele probleemidele ning muudab meie maailmapildi reaalsusest negatiivsemaks.

Eelkirjutatu ei tähenda, et oleme inimkonnana kõik suuremad raskused ületanud ja peaksime nüüd lihtsalt edu nautima. Autor toonitab igas peatükis oma lootust, et progress kiireneb tulevikus veelgi, kuid sellegipoolest ei tohi unustada, kuhu juba jõudnud oleme. Maailm saab üheaegselt olla halb ja muutuda paremaks. Hea näide sellest on vaesus. 9% maailma rahvastikust elab äärmises vaesuses, mis tundub esmapilgul hiiglaslik hulk, kuid veel aastal 1800 oli selle probleemi all kannatavate inimeste kogus 85% ja aastal 1966 50%. Olukord on endiselt halb ja peame andma endast kõik, et ka viimase 9% põhivajadused saaksid võimalikult kiiresti täidetud, kuid peame seejuures ka meeles pidama, et olukord paraneb tohutu kiirusega. Seesugune faktipõhine mõtteviis annab inimestele tuleviku osas lootust ja veel enam motivatsiooni olukorda parandada, samuti annab see meile tagasisidet probleemi lahendamiseks kasutusel olevate meetmete efektiivsuse kohta. Roslingu sõnul aitaks seesugune faktipõhisus oluliselt vähendada nii radikaalset kui ka negatiivset ja lootusetut mõtteviisi ning suunata inimeste fookuse tõeliselt olulistele probleemidele.

Rosling ei süüdista kedagi nende väärarusaamade pärast, selle asemel illustreerivad mitut peatükki õpetlikud lood autori enda eksimustest. Ta hoidub ka meedia süüdistamisest – kuigi meedial on kindlasti üledramatiseeritud maailmapildi levikus suur roll, tuletab autor meelde, et süü ei lasu ei üksikutel ajakirjanikel, firmajuhtidel ega ka meediakontsernidel tervikuna. Maailm on liiga kompleksne, et seesugustele probleemidele otseseid ja selgeid süüdlasi otsida. Sellele on teoses pühendatud terve peatükk. Väärarusaamad maailma kohta on osa inimeseks olemisest ja neist ei pääse ka Rosling ise, küll aga saab neid süsteemselt vähendada ja asendada faktipõhise mõtteviisiga.