Piletita sõiduga vahele jäänud välismaalaste edetabelit juhivad ukrainlased

«Statistika näitab kõnekalt, et varem väljaöeldud väide vastab tõele – esimesel kohal on Ukraina kodanikud päris muljetavaldava arvuga – 63. Soome kodanikest jäneseid oli pea poole vähem – 37. Kolmandale kohale tulid Nigeeria kodanikud arvuga 20, neist 90 protsenti väitsid end olevat erinevate kõrgkoolide tudengid,» ütles Toompere.

Toompere sõnul oli mõnevõrra üllatav Soome kodanike tõusmine teisele positsioonile, kuid soomlaste puhul on positiivne see, et nad alluvad suhteliselt hästi ning vastuvaidlematult piletikontrolli juhendamisele, asudes kiiresti juhi käest piletit ostma.

Toompere sõnul on välismaalaste seas levinud kuuldus, et Tallinnas on tasuta transport ning see laieneb kõigile. Kõige vähem probleeme trahvide tasumisel on Venemaa ja Ukraina kodanikega, kes ei taha riskida seaduserikkumisega, mis võib karmimal juhul tekitada suuri probleeme piiripunktis, kui soovitakse taas riiki siseneda.