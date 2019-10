Kehtna vallas inimelu nõudnud tulekahju põhjustas tahmapõleng

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Raido Mets ütles, et tahma- ja pigipõlengud, mis saavad alguse korstnast on väga ohtlikud. «Täna öösel toimunud sündmusel levis korstnas tekkinud põlemine kiiresti hoonesse ning lõppes korvamatu kahjuga – inimese hukkumisega,» ütles Mets ning lisas, et kahjuks puudus elamus ka elupäästev suitsuandur, mis tulekahjust juba varajases staadiumis oleks märku andnud.