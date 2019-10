Kohus ei rahuldanud Varro Vooglaiu nõuet ERR-i vastu

Vooglaid nõudis ERR-ilt teda solvanud huumoriklippide eemaldamist ning talle tekitatud moraalse kahju hüvitamist 5000 euroga.

Kohtu hinnangul ei ole vaidlusaluses lauses: «hageja mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal», satiiri olemuslikke tunnusjooni ületatud ja tegemist on satiiriga.

«Riigikohus on leidnud, et avaldatud faktiväiteid tuleb võtta sellisena, nagu need on, see tähendab, et kohus peab vaidluse korral tuvastama, mida kostja mõistliku inimese arusaama järgi üldsusele avaldas. Kohtu hinnangul kohaldub riigikohtu seisukoht ka käesoleval juhul, olukorras, kus on vajalik tuvastada, kas tegemist on satiirižanri kuuluva lausega või mitte. Kohus peab lähtuma satiiri tunnuste hindamisel seega sellest, kuidas saab avaldatust aru keskmine mõistlik televaataja. Kuidas tundis ennast hageja antud lause puhul ei oma asja lahendamisel määravat tähtsust. Keskmiseks mõistlikuks vaatajaks tuleb kohtu hinnangul lugeda inimese seksuaalse määratluse suhtes neutraalset ja eelarvamustevaba inimest,» märkis kohus.

«Vaidlusalune lause ei ole kohtu hinnangul sellise keskmise mõistliku vaataja arusaamise järgi hageja suhtes pahatahtlik. Isegi kui lähtuda sellest, et keskmiseks vaatajaks tuleb lugeda heteroseksuaalset inimest, ei saa kohtu hinnangul ka selline vaataja järeldada, et hageja suhtes oleks käitutud pahatahtlikult. Asjaolu, et tegemist ei ole hageja isiklike õiguste kahjustamise sooviga, kinnitab kohtu hinnangul ka see, et tegemist on nn humoristliku absurdi võtmes esitatud lausega. Samuti ei saa tulenevalt sellest, et antud saade avaldati Eesti Rahvusringhäälingu kaudu, oleks selle keskmine mõistlik vaataja pidanud seal avaldatut võtma mitte satiirina, vaid hageja suhtes esitatava faktiväitena,» selgitas kohus.

Varro Vooglaiul on võimalik maakohtu otsus vaidlustada 30 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtus.

Mullu 24. novembril lasi ERR oma telekanalis ETV2 eetrisse saate «Ongi Koik» ning tiražeeris saadet ka ERR-i portaali vahendusel. Selles saates väitis saatejuht Märt Koik kindlas kõneviisis, et Varro Vooglaid olevat «heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal».

«Selline väide on aga otseselt vale, kuna ma ei ole mitte kunagi «geiseksile» mõelnud, rääkimata sellest, et teeksin seda tihemini kui «tavalised homoseksuaalid». Oluline on toonitada, et tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega – mind väidetakse tegevat midagi, mida ma ei tee ega ole kunagi teinud. Pidades silmas, et pean veendunud katoliiklasena homoseksuaalseid suhteid sügavalt ebamoraalseks ning et olen 15 aastat truus abielus, peagi juba seitsme lapse isa ning perekondlike väärtuste eest seisva Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks asutajatest ja selle juhatuse esimees, on osutatud faktiväide mitte ainult väär, vaid ka tugevasti minu au teotav ehk minu head nime kahjustav, kujutades mind alusetult silmakirjateenrina,» ütles Vooglaid BNS-ile.