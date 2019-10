Päästeameti demineerijad relvastatakse püstolitega

Valitsus eraldas juba 2016. aastal riigieelarvest demineerijatele käsitulirelvade hankimiseks raha, kuid õiguslikult on see valdkond seni reguleerimata.

Eelnõu järgi tohib demineerija kanda tulirelva üksnes teenistusülesande täitmise ajal ehk reageerimisel väljakutsele. Demineerija tohib kasutada tulirelva üksnes hädakaitse olukorras, seejuures hädakaitse piire ületamata. Tulirelva võivad kanda ja kasutada vaid päästeametnikud, kellel on demineerija kutse ehk päästeameti demineerimiskeskuse ametnikud.

Siseministeerium märkis eelnõu seletuskirjas, et õiguslikult on hädakaitse olukorras aktsepteeritav tekitada ründajale tulirelvaga ka surmavaid vigastusi, kuid see võib olla vaid kaitse viimane vahend.