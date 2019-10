Politseijuht kutsub politseinikke mõnitavaid saarlasi viisakusele

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ja paljud teisedki politseinikud on ise selle grupi liikmed. Antsaar ütles, et teinekord võib patrullide eest hoiatamine juba iseenesest olla liiklust rahustav.

Kuid viimasel ajal on grupp järjest enam hakanud silma paistma robustse kõnepruugi ja ebatsensuursete väljenditega. Seda just politseinike aadressil. Väidetavalt kipuvad säärase esinemisega silma paistma just ise seadusega pahuksis ja politsei huviorbiidis olnud inimesed.