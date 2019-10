Carri Ginter: Mary Krossi puhul piisas avalikust häbipostist täiesti, politsei tegelegu tõsisemate juhtumitega

Carri Ginter arvas «Ringvaates», et tänane kohtuotsus Mary Krossi kaasuses on igati mõistlik. «Mina arvan niimoodi, et politsei peaks tegelema olulisemate asjadega. Praegu antud juhul inimene kirjutas Facebookis midagi, mis praeguste andmete järgi ei vastanud tõele. See oli väga nõme. Kogu Eesti meedia peksab teda juba pikemat aega, sest tuli välja, et see ei olnud tõde või vähemalt paistab nii. Kui palju suuremat karistust sa Eestis veel tahad saada?» sõnas Ginter.

Vandeadvokaat tõi paralleeli, kui inimese juurest leitakse näiteks ebaseaduslik padrun. Õiguskaitseorganid menetlevad asja, on süüdistatavale tähelepanu juhtinud, ta tunneb võimaliku karistuse ees hirmu ning kohus leiabki, et mõistlik on asi lõpetada. «See on süsteemi ventiil,» selgitas Ginter. Vastupidine lahendus oleks see, et iga väiksematki üleastumist karistatakse. Kuid riigil pole niisugust rahalist võimekust, et selle kõige menetlemisega toime tulla.