Perepoliitika saab riigilt 400 000-eurose rahasüsti

Rahvastikuminister Riina Solman selgitas, et strateegiliste partnerite otsingu eesmärgiks on saavutada rahvastiku- ja perepoliitika suurimat eesmärki. «Et peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning peredes kasvaks rohkem lapsi,» selgitas Solman ja lisas, et see tähendab tegevusi, mis aitaksid kujundada ühiskonnas peresõbralikke hoiakuid ja lastega perede väärtustamist.