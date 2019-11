Kurm: eluga pääsenud Estonia meeskonnaliikmete sõnul oli ramp suletud

«Ametliku versiooni kohaselt käivitas sündmuste ahela see, et visiir tuli ära, tõmbas rambi lahti, laeva nina jäi täielikult avatuks ja vesi tuli sealtkaudu sisse, aga on olemas kolm laevalt pääsenud meeskonnaliiget, kes sündmuste algusajal olid masinakontrolli ruumis. Seal olid monitorid erinevatest laeva kohtadest. Nad nägid kaamerast, mis oli rambile suunatud, et ramp oli kinnises asendis,» rääkis Kurm.