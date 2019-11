Nõmmel tähistatakse hingedepäeva mitme kontserdiga

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on hingedepäeva kontsertide korraldamine Nõmmel saanud traditsiooniks ning kindlasti jätkuvad need ka järgnevatel aastatel. «Hingedepäeval toimub Nõmmel mitu erinevat kontserti, kindlasti leiab igaüks oma maitsele sobiva ja mõni jõuab veel mõlemalegi,» lisab linnaosavanem.

Nõmme Rahu kirikus esinevad laupäeval kell 16 Tõnis Kark ja Marko Naissoo. Pileti hind on 10 eurot ja tulu annetatakse Nõmme Rahu kiriku renoveerimiseks. Piletimüük algab üks tund enne kontserdi algust.

Kell 18 Nõmme kultuurikeskuses kontserti andev käsikellade ansambel Campanelli on tegutsenud 2005. aastast. Ansamblis Campanelli musitseerib 14 muusikut ning välja on antud kolm heliplaati. Käsikellastuudio KellaRing noorte ansamblis ja kontsertansamblis mängib 15 noort vanuses 11-17 aastat. Mõlema ansambli asutaja ja dirigent on Inna Lai.