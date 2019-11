Öötundidel võib liiklust häirida udu

Laupäeva pärastlõunal on teekatted mandri Eestis kuivad või kergelt niisked. Saartel sajab vihma ning teekatted on märjad, mistõttu on teedel paiguti vesiliu oht. Teetemperatuurid on kõikjal plusspoolel ning teeolud on liiklemiseks head.