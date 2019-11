Rahandusministeerium algatas TLT suhtes väärteomenetluse

Klandorf esitas TLT kohta kuriteoteate, mis puudutas ettevõtte sisejuurdluse tulemusi. «TLT-s on viimase aasta jooksul tehtud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLT-s ega Tallinna linnavalitsuses,» on Klandorf seda selgitanud.