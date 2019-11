Õiguskantsler: seadus ei võimalda tapmisega ähvardanud patsienti perearsti nimistust välja arvata

«Muid võimalusi seadus inimese nimistust väljaarvamiseks ette ei näe. Seega ei võimalda seadus oma perearsti tappa ähvardanud inimest sel põhjusel nimistust välja arvata. Väga piiratud võimalused patsienti perearsti nimistust välja arvata on üldiselt õigustatud, see aitab vältida olukordi, kus niinimetatud ebameeldivatest patsientidest püütakse lahti saada,» kirjutas Madise vastuseks Merilinnu pöördumisele.

Madise rõhutas, et igal inimesel on õigus elada oma elu ja teha tööd turvaliselt, tundmata hirmu ahistamise, ähvardamise või vägivalla pärast. «Seadus annab igaühele, kes tunneb end või oma pereliikmeid ohustatuna, õiguse end kaitsta. See, millist õiguskaitsevahendit kasutada, sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest – näiteks kas ähvardamine on isiklik või tööalane, ähvarduste iseloomust, tõsiseltvõetavusest ning sellest, kas ähvardus on ühekordne või korduv,» nentis ta.