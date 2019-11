Oled sa kunagi tänaval teeselnud, et räägid telefoniga?

Kui olin seitsmeaastane, õpetas mulle minust paar aastat vanem sõbranna, kellega olime parasjagu õhtupimeduses koduteel möödumas meie poole pilke saatvast lärmavast kambast, et ohu korral, paremate vahendite puudumisel tuleb haarata taskus pikim võti peopessa, et end hädaolukorras selle terava otsaga kaitsta. Tänaseks on sellele ühele enesekaitsenipile lisandunud juurde teisigi, sest ebamugavust valmistavaid olukordi koguneb aina juurde.

Lastena kuulsime pidevalt loenguid sellest, et võõraste inimestega ei tohi kaasa minna. Pidime lubama oma vanematele, et me ei võta vastu tundmatu inimese pakutavaid maiustusi ega ütle oma andmeid suvalisele vastutulijale. Igaüks meist sai eraldi loo, olgu selleks siis jutt võõrastest, kes lapsi kommiga kaasa meelitavad, või lugu valgetest kaubikutest, kus oodatakse parajat hetke, et just sind peale tõmmata. Lood olid erinevad, aga sisu jäi samaks – valvsust ei tohi kunagi kaotada.

Ajad on muutunud ja juba ammu on vanemate suust kadunud jutud linnas ringi liikuvast kommionust. Käitume targalt ning erinevalt Punamütsikesest hoiame hämaras kõndides oma trajektoori väga kindlalt paigas, kuid see ei tähenda, et pole hunte, kes meid õigelt teelt kõrvale meelitada proovivad.

Algul arvasin, et küllap on asi lihtsalt minus, aga mida rohkem see teema jutuks tuli, seda suurem oli minu üllatus, kui avastasin, et kommionusid, kelle eest meid kunagi nii järjekindlalt hoiatati, on terve Eesti täis ja kokkupuude nendega on oodatust sagedasem. Ei, nad ei ole mehed, kes pulgakommidega sind endaga kaasa proovivad meelitada. Nad on inimesed, kes on tänavatel platsis niipea, kui pisutki pimedamaks hakkab minema, et sind endaga kaasa kutsuda. Leebeim variant on sõnadega, mõni väike kompliment ja silmapilgutus, kuid sellega ei pruugi ilmtingimata olukord piirduda. Tütarlapse kõrval lonkimine võib kujuneda pikemaks jälitamiseks või tagaajamiseks. Erakordne pole ka juhtum, kui jälitatakse noort tüdrukut tükk maad autoga, ikka selleks et samal ajal neiut autosse meelitada. Mida selle vastu teha saab? Absoluutselt mitte midagi.