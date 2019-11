Isamaa eestseisus: riigireetur Simm peab jääma vanglasse

29. oktoobril sai avalikkusele teatavaks, et riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simm taotleb enda ennetähtaegset vabastamist ning avaldust on toetanud vangla ja prokuratuur. Kohus langetab otsuse 5. detsembril.

«Eesti riik on loodud rahvusliku enesemääramise alusel, rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, pandiks praegustele ja tulevastele põlvkondadele nende ühiskondlikus edus. Need on vaid mõned märksõnad, mille läbi mõtestab meie riigi olemuse põhiseaduse preambular,» rõhutab Isamaa eestseisus.