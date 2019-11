Politsei tabas noorte narkoärikate jõugu

Suhtlusvõrgustiku gruppi kuulus üle 200 noore, kellest paljud on teadaolevalt ka alaealised.

Tänavu juulis alustatud kriminaalmenetluse raames kogutud tõendid viitavad, et Telegrami keskkonnas loodud grupis müüdi erinevaid narkootilisi aineid, näiteks ecstasy ja MDMA, kanep, amfetamiin, kokaiin. Ainete kogused varieerusid, enamjaolt müüdi narkootikume paari grammi kaupa. Tänaseks on politseinikud pidanud kinni kaheksa noort vanuses 17-28 eluaastat, neist nelja on varem karistatud narkootikumidega seotud süütegude eest.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul müüdi narkootikume kiirsuhtlusrakenduses Telegram loodud kinnises grupis. «Gruppi pääsemiseks oli vajalik varasem kontakt ehk grupis olija soovitus. Enne müüki soovis müüja ostjaga vähemalt korra päriselus kokku saada. Seda tehti veendumaks, et ostjal on tõsi taga,» ütles Pikaro.

Pikaro sõnul pole narkootikumid tänavatelt kadunud, kuid nii nagu suur osa noorte elust ja suhtlusest on liikunud internetti, kolivad sinna ka keelatud tegevused. «See on esimene omataoline kriminaalmenetlus, kus oleme tuvastanud sedavõrd laia võrgustikuga narkomüügi noorte vahel, kes ei ole varasemast tuttav sõpruskond, vaid keda ühendas soov osta ja müüa narkootikume. Virtuaalsetest keskkondadest narkootikumide hankimine tundub noorele justkui hõlpsam ning see võib muuta narkootikumide ostmise noortele aina lihtsamaks. Sel põhjusel on narkopolitsei tähelepanu all lisaks tänavamüügile üha enam ka sotsiaalvõrgustikes toimuv ja eriti noortele suunatud müük,» ütles Pikaro.