Kaarel Tarand: igad valimised viivad erakonnad sügavamale miinusesse

Tarandi sõnul peaks iga erakond ise aru saama, et kui ta ei tule rahaasjadega toime, tuleks algatada pankrotimenetlus. «Aga seda ma erakondadelt väga ei looda ega oota,» sõnas Tarand, kelle hinnangul ei tunne parteid valimiste lähenedes piiri, millest rohkem ei ole mõistlik kulutada. «See on selline meeleheitlik kulutamiste võidujooks,» sõnas Tarand. «Tulude tase püsib aastate lõikes enam-vähem sama, aga kulutuste tase muudkui kasvab.»

ERJK esimehe hinnangul peaksid võlgadega agaramalt tegelema need, kellele erakonnad võlgu on. «Nad peaksid käituma vastutustundlikumalt ja mitte tegema selliseid tehinguid, nagu nad praegu on teinud.» Lisaks tuleks Tarandi sõnul üle vaadata, kes töötab erakondade kontorites. «Siiamaani pole näha olnud, et kui kitsas käes, siis seda kontoristide arvu vähendataks. »



«Iga aasta läheb aina keerulisemaks,» rääkis Tarand. «Igad valimised viivad nad sügavamale miinusesse. Kui seda trendi ei muuda, siis nelja aasta pärast paar-kolm erakonda valimisi vastu ei pea,» ütles ta. «See süsteem viib meid üsna pikkade sammudega allamäge ja seepärast on parlamendi kohustus seadust muuta ja kindlustada erakondadele senisest paremad ja turvalisemad rahastamisallikad.»