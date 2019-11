Lääne prefektina jätkab Kaido Kõplas

Kaido Kõplas on sündinud 14. jaanuaril 1978. Riigiteenistuses on ta alates 1998. aastast. Enne 2000. aastat tegeles ta avaliku korra tagamisega, töötades ka kiirreageerimise meeskonnas Tallinnas. Hiljem on ta pühendunud narkokuritegude kohtueelsele uurimisele.