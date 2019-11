Riisalu: seadus ei luba alkoholipiirangutes piirkondlikke erandeid teha

Linnavalitsus võttis täna vastu volikogu määruse eelnõu, mille kohaselt on alates järgmise aasta 1. juunist keelatud müüa meelelahutusasutustes alkoholi kohapeal tarbimiseks tööpäevadele eelnevatel öödel kella kahest kella kuueni öösel, laupäevadele ja pühapäevadele eelnevatel öödel aga kella kolmest kella seitsmeni öösel.

«Selle eelnõu vajadus tekkis vanalinna-põhiselt. Vanalinna probleemid on olnud aastaid fookuses ja ühel hetkel otsustasime, et proovime leida kompromisse. Ja pisut üle aasta tagasi jõudsime koos ettevõtjate ja Vanalinna Seltsiga arusaamisele, et just täpselt selles mahus piirangud on mõistlikud,» rääkis abilinnapea Aivar Riisalu. Väga oluline koostööpartner oli tema sõnul politsei, kelle analüüside põhjal ongi eelnõusse sellised piiranguajad kirja pandud.

Hotellidele ja kasiinodele tehti erisused samuti politsei andmetele tuginedes. «Mis puudutab kasiinosid, hotellide lobby-baare, sadama ja lennujaama reisijate alasid ja nendele tehtud erisusi, siis neile loodi erisused seetõttu, et politsei analüüsis olid need kohad selles rühmas, mis avalikku korda ei mõjuta. Kasiinode puhul on tegemist ülikõrge turvalisuse tasemega ehk ettevõtte enda poolt turvatud objektidega, kus toimub klientide identifitseerimine isikutunnistuse kaudu ja on seadusest tulenevad piirangud sisenemisel,» rääkis Riisalu.

«Minu isiklik seisukoht on see, et ega kasiinod ei ole meie ühiskonnas võibolla kõige progressiivsema majanduse näited, aga nad on olemas ja nendega tegelemine on teine teema, mis ei ole tänase eelnõuga seotud,» lisas ta.