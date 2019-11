Ratas: Järvik peaks avalikkusele listeeriaskandaali kohta vastuseid andma

Küsimusele, kas minister Järvik on listeeria teemal valetanud, vastas Ratas, et ta ei saa seda praegu kinnitada: «Praegu mulle teadaoleva info põhjal ei saa ma anda hinnangut, kas ta on valetanud.»

«Selge on see, et selles teemas on täna rohkem küsimusi kui selgeid ja konkreetseid vastuseid. Siin on kindlasti ministri ülesanne anda avalikkusele selgeid ja konkreetseid vastuseid,» lisas Ratas, edastas ERR.