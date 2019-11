Vastuolu tekitanud lasteaia riikliku õppekava loob hoopis kolmas töörühm

Oktoobri keskpaigast alates on pahameelt tekitanud lasteaia õppekava tööversioon, mille polnud koostanud mitte selleks eesmärgiks algselt kokku kutsutud alushariduse eksperdid, vaid hiljem ministeeriumi kokku pandud teine, sisuekspertidest koosnenud töörühm.

Lasteaednikud on ette heitnud, et tegevuste täpsed ettekirjutused teise töörühma loodud õppekavas pärinevad aastakümnetetagusest metoodikast. Teise töörühma esindajate arvates polnud aga alushariduse ekspertide loodud õppekavas piisavalt distsipliini ja täiskasvanu vastutust. Pinged päädisid sellega, et haridusministeerium otsustas lõpuks mõlema töörühma loodud õppekavade tööversioonidele avalikku tagasisidet paluda.

Ministeerium ootabki ettepanekuid mõlema õppekava kohta 18. novembrini, kuid juba on selge, et pannakse kokku kolmaski töörühm, kes lasteaia riikliku õppekava lõplikult valmis teeb.

«Kutsume kokku kolmanda töörühma, kuid tegelikult on see rohkem nagu konsensuslik komisjon, mis koosneb nii esimese kui ka teise töörühma esindajatest. Samuti kaasame uusi eksperte Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist,» selgitas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm.

Ta lisas, et kogu õppekava loomise protsessi hakkab juhtima asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, kes Kurmi sõnul on põhjalike teadmistega alushariduses.

«Tema oskab kindlasti hinnata mõlema töörühma tööd. Ja tegelikult hindamisest veelgi tähtsam on ühisosa leidmine ja tulemuseni jõudmine,» sõnas Kurm ja täpsustas, et tulemuseks saabki olema kolmas õppekava versioon.

Ajakavast rääkides sõnas Kurm, et praegu on esimene verstapost 18. november, mil võetakse kokku ettepanekud ja ideed mõlema töörühma õppekavade kohta. Seejärel moodustatakse uus töörühm ja töö võib alata.

«Aega viita kindlasti plaanis pole, kuid ajafaktorist tähtsam on sisu ja kvaliteet. Kuna vastavatest valdkondadest on tulnud murelikke signaale, siis on tähtis ka seda poolt leevendada,» sõnas ta ja selgitas, et rõhku pannakse seekord laialdasele kaasamisele.

Küsimusele, kuidas on plaanis lepitada nii erinevatel seisukohtadel olnud kahe töörühma esindajaid, vastas Kurm, et mõlema rühma ekspertidel on soov ühisosa leida.