Fotod: lumekoristajad on valmis, kuid uue aastani peaks maa must olema

Lauluväljakul toimus täna traditsiooniline talvise tänavapuhastustehnika ülevaatus, kus Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ ja Eesti Keskkonnateenused AS näitasid oma masinate valmisolekut libedusetõrjeks ning lumekoristuseks.

«Ma ei usu, et enne uut aastat üldse suuremat lund tuleb, küll aga peame olema valmis libedusetõrjeks, sest juba paaril viimasel nädalal on mõnes kohas teedel libe olnud,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf. Ka Tänavapuhastuse ASi juhataja Vello Kink kinnitas, et nii palju, kui tema on pikemaajalisi ilmaprognoose vaadanud, pole enne jaanuari suuremat külma ja koos sellega ka lund ette näha.

Kui siiski lund sadama hakkab, siis selle jaoks on Klandorfi sõnul eelarvesse planeeritud täiendavad 750 000 eurot, mis kulutatakse tänavate puhastamisele ja eeskätt lume väljaveole.

«Kvartalisiseseid teid püüavad ka linnaosavalitsused kiiremini puhastada, et ei tekiks jääroopaid, kus autod ei saa liikuda. Samuti teeme kõik selleks, et ei juhtuks seda, mis eelmisel talvel, kus lund ei olnud, aga libedus oli väga suur,» kinnitas Klandorf.

Linnavalitsuse plaan hakata ise puhastama ka kesklinna käidavaid kõnniteid ning pärast kinnistuomanikele selle eest arved esitada, jäi esialgu katki. «Kutsusime kesklinna ettevõtteid ja korteriühistuid selle üle arutama, aga kohale tulid vaid paar ettevõtet ja ei ühtegi ühistu esindajat. Eks neil ole lihtsam mõnele luuamehele kümnekas pihku anda, et too siis kuidagi kõnnitee puhtaks teeks. Meil oleks ruutmeetri puhastamise hind 0,6 eurot, see on kindlasti kallim ja sellest pole ühistud huvitatud. Siin ei aita muu, kui et mupo hakkab rangemalt kontrollima, kuidas kõnniteid lumest puhastatakse,» rääkis Klandorf.

Kink ütles, et tema firma on lume äraveoks valmis. «Nii palju, kui seda tellitakse, teeme ära. Paneme aga «kommunisti» tööle ja veame lume ära,» lausus Kink. «Kommunist» on lumelaadur, mis lükkab kahe käpaga lume konveierilindile, kust see kohe autokasti kukub. Kommunistiks olevat masinat hakatud nimetama seetõttu, et too kahe käpaga kõik endale kahmab.

Kõnniteede puhastamise kohta ütles Kink, et seda tööd firma ei himusta. «Esiteks pole tööjõudu, teiseks võtaks tehnika tellimine aega, nii et eeloleval talvel küll ei tahaks seda teha,» lausus ta.