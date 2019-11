Linnavalitsus rahustab tallinlasi: aiajäätmeid saab ka edaspidi tasuta ära anda

Eelmisel nädalavahetusel levis Facebooki Nõmmekate grupis sõnum, et puulehti ja muid aiajäätmeid saab alates uuest aastast tasuta ära anda vaid Pärnamäe jäätmejaamas ning lehekotte tuleb hakata vedama ühest linnaotsast teise.

Asjaga rohkem kursis olev endine riigikogu liige Rainer Vakra kirjutas paar päeva hiljem nõmmekate grupis, et ametnikud on arutanud, kas tasuta teenuse jätkamine on mõistlik, kuid mingit otsust ei ole langetatud. «Ühesõnaga hoiame silmad ja kõrvad lahti ning kaitseme tänast mõistlikku lahendust,» rõhutas Vakra.