Kaitseminister tänas missioonil käinud Eesti sõdureid medaliga

Luik märkis oma kõnes, et paikade rohkust, kus meie kaitseväelased on väga olulist ja vastutusrohket tööd teinud, saab pidada väikse Eesti kohta muljetavaldavaks.

«Fakt, et täna on siin saalis koos sõdurid, kes on kodumaa huve kaitsnud viies erinevas piirkonnas näitab, et me nii täna kui tulevikus peame seisma silmitsi väga erinevate julgeolekumuredega, mille lahendamisel meil tuleb koos oma sõprade ja liitlastega relv käes siesta,» ütles Luik.