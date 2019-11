Ohtlik intsident Mustamäel: vastuvõtule tulnud mees ähvardas sotsiaalametnikku tapmisega

Laats rõhutas, et töötajate turvalisusesse suhtutakse väga tõsiselt ning linnaosavalitsuses toimib kaasaegne kaardi- ja häiresüsteem. «Kindlasti ei soovi me linnakodanike teenindamist paksu turvaklaasi tagant, kuid tänane intsident annab põhjust ka seda varianti tõsiselt kaaluda. Mul on väga kurb meel, et inimeste aitamisele pühendunud linnaosa töötaja pidi seesuguse olukorra läbi elama. On tõeliselt häbematu rünnata seda, kes püüab sulle abikätt ulatada.»