Aivar Mäe: uus ooperimaja võiks valmis saada seitsme aastaga

Neljapäeval toimunud kabinetinõupidamisel toetas valitsus kultuuriminister Tõnis Lukase ettepanekut rajada linnahalli ooperisaal.

Aivar Mäe rääkis «Ringvaates», et nüüd vajatakse analüüse, milline balleti, ooperi, kontserdisaali, konverentsikeskuse ja võib-olla ka PÖFFi majandamine ühe katuse all võiks välja näha. Ta rõhutas, et tegemist on 11-hektarilise kinnistuga ja linnahallis on 47 tuhat ruutmeetrit pinda.

«Ma ei käi iga päev valitsuse istungitel, aga see õhkkond oli ääretult positiivne ja konstruktiivne, need küsimused olid väga asjakohased ja ükski küsimus ei jäänud vastuseta,» on Mäe tuleviku suhtes optimistlik. Lõpliku otsuse ooperiteatri osas teeb siiski riigikogu.

Rahvusooperi juht tuletas meelde, et praegune Estonia teatrihoone ehitati sajand tagasi draamateatriks ja kõik järgnenu on olnud üks suur kohandamine ja adapteerimine. «Täna ka kõik meie lavastused, mis me teeme või toome, on kõik natuke adapteeritud,» lisas ta.

Estonia teater jääb Mäe sõnul alles ja ooperi- ning balletiteater jääb seal neli korda nädalas mängima kergemat žanrit, mis mahub teatri lavale. Edaspidi peaksid seal etendamisvõimaluse saama ka piirkondlikud teatrid.

Uude ooperimajja tuleb 1200-kohaline ooperi- ja balletisaal, samuti umbes sama kohtade arvuga kontserdisaal. Praegusesse jäähalli tuleb konverentsikeskus. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab saalide vahelt seinad ära kaotada ning seega jääb alles ka praegune linnahalli suur saal oma 3800 istekohaga.

Mäe avaldas veendumust, et nii nagu KUMU ja ERM-i puhul, jätkub publikut ka uude ooperiteatrisse. «ERMis käis esimesel aastal 250 tuhande inimest. Või võtame meremuuseumi – seal käis aastas üle 300 tuhande inimese,» arutles ta. Seega, kui tekitada pakkumine, tuleb ka nõudlus järele.