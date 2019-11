EKRE nõunik: minister Järviku tagasiastumisest on vara rääkida

Reformierakonna juht Kaja Kallas ja SDE esimees Indrek Saar kutsusid Järvikut esmaspäevaks tagasi astuma ning Kallas lisas, et kui Järvik seda ei tee, hakkab Reformierakond talle umbusaldusavalduse algatamiseks allkirju koguma.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kolmapäeval Järviku nõuniku Urmas Arumäe osas kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas Arumäel on huvide konflikt või mitte.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Saskia Kask ütles Postimehele, et prokuratuur kontrollib, kas advokaat Arumäe on rikkunud seadust, kui ta ministri nõunikuna andis ministrile nõu tema haldusalas oleva põllumajanduse registrite ja infosüsteemi (PRIA) tegevuse osas, olles samal ajal süüdistatava kaitsjaks kriminaalmenetluses, kus PRIA peab kannatanuna seisma avaliku raha kasutamise eest.

Rahvusringhäälingu uudisteportaal vahendab, et ETV saate «Pealtnägija» käsutuses olevate dokumentide kohaselt küpseb maaeluministeeriumi ja PRIA vahel terav vastasseis. Sisuliselt kaebab PRIA, et Arumäe takistab neil menetleda firmasid, keda ta varem advokaadina esindas.

ERR-i teatel on vastasseisu keskmes viimaste aastate üks suurem eurotoetuste pettus, kus prokuratuur esitas kaheksale juriidilisele isikule kahtlustuse soodustuskelmuses, mis seisnes PRIA-le teadlikult valeandmete esitamises, et saada suuremat investeeringutoetust. PRIA tagasinõude suurus on ERR-i andmetel üle 1,1 miljoni euro. Kahtlusaluseid kaitses vandeadvokaat Urmas Arumäe.