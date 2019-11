Evestus: Arumäe puhul pole välistatud ka mõjuvõimuga kauplemine

Prokuratuur alustas maaeluminister Mart Järviku nõuniku Urmas Arumäe tegevuse uurimiseks kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas Arumäel on huvide konflikt või mitte.

Dokumendid näitavad, et maaeluministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ehk PRIA-ga küpseb terav vastasseis. Sisuliselt kaebab PRIA, et ministri nõunik Urmas Arumäe takistab neil menetleda firmasid, keda ta varem advokaadina esindas.

Nimetatud dokumentidega tutvunud Steven-Hristo Evestus ütles «Aktuaalsele kaamerale», et esmapilgul võib tunda tugevat huvide konflikti kahtlust. «Kuid võib rääkida siin ka võimalikust kuriteokahtlusest. Nimelt raskest korruptsioonikuriteo kahtlusest, milleks on mõjuvõimuga kauplemine,» sõnas Evestus.

Evestus märkis, et advokaat või advokaadibüroo, kes kriminaalmenetluses osaleb, teenib tulu. «Kui see advokaat kasutab ära oma mõjuvõimu ametiisiku, maaeluministri üle selleks, et saavutada oma kliendile soodsamaid olukordi, siis võib teha järelduse, et tegemist on mõjuvõimuga kauplemise juhtumiga,» arvas Evestus.