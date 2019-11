VIDEO Monica Rand: meelitusi ei ole olnud. Ähvardusi ka mitte

Küsimusele, kas abilinnapea on jääinud oma seisukoha juurde, et ei lahku oma ametikohalt, vastas ta: «tõenäoliselt jah.»

Täna õhtul toimub Tartu piirkonna Keskerakonna juhatuse koosolek, kuhu on Tallinnast kohale sõitnud erakonna kahurvägi esimees Jüri Ratas, peasekretär Mihhail Korb ja aseesimees Mailis Reps, et veenda Monica Randa taanduma.

Probleemid Tartu piirkonnas said alguse, kui Jaan Toots valiti juhatuse esimeheks. Tootsi tahe oli vahetada välja abilinnapead Monica Randa ja Madis Lepajõed. Kui Lepajõe oli nõus läbirääkimistega, siis Ranna sooviks on jätkata abilinnapeana. Tartu Keskerakonna tüli on üritanud lahendada Keskerakonna juhatus, koostades kriisihaldustiimi, kuhu kuulusid Aadu Must, Jaanus Karilaid, Jaan Toots ja Mihhail Korb.