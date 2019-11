Uimastiennetuse valitsuskomisjon kanepi legaliseerimist ei toeta

Siseminister Mart Helme ütles, et seadused on olulised väärtuste mõjutajad ning kanepi legaliseerimine annaks ühiskonnas täiskasvanutele ja eriti alaealistele signaali, et uimastite tarvitamine on tunnustatav. «Oleme otsustanud mitte toetada kanepi legaliseerimist ning jätkame ennetustööga ja võitleme edasi kanepitarvitamise normaliseerimise vastu,» ütles Helme.

Minister märkis, et vaadates tervisekahjusid, mida põhjustavad olemasolevad uimastid nagu alkohol ja tubakas, ei ole vaja sinna kõrvale tuua veel kolmandat vabalt kättesaadavat uimastavat ainet, milleks on kanep.

«Kanepist tulenevad riskid ning negatiivne mõju, ja seda eelkõige noortele, on tõendatud. Kanepitoodete tarvitamine võib anda tõuke mitmete vaimsete häirete ilmnemisele või halvendada seisundit märkimisväärselt,» ütles Helme.

«Eriti mõjutatavad ongi lapsed ja noored. Igasugune positiivne kampaania kanepi suunal suurendab noorte seas tarvitamisriski ligi kümme korda,» märkis Helme. «Uurimused on näidanud noorte tarbimisharjumuste seost ühiskondliku suhtumise ja kuvandiga ehk mida aktsepteeritavam on mürk ühiskonnas, seda sagedasem on tarbimine noorte hulgas,» tõi Helme välja.

Siseminister rõhutas, et ka narkojoovet mitte tekitava kanepit sisaldava uudistoote müümine kujundab valearusaamasid. «Teema on eriti oluline kuna turule on tekkinud mitmeid ettevõtjaid, kelle eesmärk on müüa kanepiga seotud tooteid ehk niinimetatud CBD-poed. Tegemist on Euroopas ja mujal maailmas leviva trendiga, mis võib kaasa tuua hoiakute muutmist ka kanepi tarbimise osas ja seega suurendada uimastite tarvitamist üldiselt,» märkis Helme.

Minister lisas, et paljud taolised poed ei ole suutnud tagada oma toodetes joovet tekitava aine THC lubatud piirmäära ja rikuvad sellega seadust. „Politsei- ja Piirivalveamet on aga selliste poodide kontrollimise erilise tähelepanu alla võtnud ning selle tulemusena on juba algatatud ka kriminaalmenetlusi,“ ütles Helme.