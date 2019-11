Arumäe lõpetab Järviku nõustamise

EKRE esimees Mart Helme avaldas samas erakonna teadeandes lootust, et kriminaalasja algatamine Arumäe suhtes on alusetu ja mingit huvide konflikti või Arumäe on seda põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) suhtes ära kasutanud ei ole tegelikult toimunud.

«Aga selge on see, et olukorras, kui nõuniku suhtes on algatatud poliitiliselt motiveeritud kriminaalasi, ei ole võimalik ministril normaalselt oma tööd teha. Tunnustan Arumäed otsuse eest nõustamislepingust loobuda,» ütles Helme.