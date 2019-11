Tartu abilinnapea Monica Rand sai ähvarduskõne ja esitas selle kohta politseile avalduse

«Politseile on avaldus tehtud, avalduse sisu on ähvardus, aga sisu ma rohkem ei kommenteeri. Tegemist on politseiuurimisega ja las politsei teeb rahulikult oma tööd ilma segamata,» ütles Rand Postimehele.

Ranna sõnul ei ähvardanud helistaja teda tappa, kuid rohkem ei soostunud ta ähvarduse sisu avama.

Monica Rand on viimastel nädalatel olnud avalikkuse tähelepanu all seoses Keskerakonna Tartu piirkonna katsega sundida teda lahkuma Tartu abilinnapea kohalt. Ta ei soostunud kommenteerima, kas ähvardus on sellega kuidagi seotud.

«Ma jätan selle ähvarduse sisu enda teada, politsei tegeleb sellega ja kui on õige aeg, siis see peaks jõudma avalikkuseni,» ütles Rand.

Ta kinnitas, et tundis ähvardusest reaalset ohtu, muidu poleks ta hakanud politseile avaldust tegema.

«Kuna ma tegin avalduse, siis ma järgelikult tundsin, et see on mulle. Olles ise töötanud politseis, ei hakkaks politseid tüütama mõttetustega. Avalduse esitamisel ma tundsin, et ma pean selle avalduse esitama,» lausus ta.

Rand lisas, et ta teab, kes talle ähvarduskõne tegi, kuid ta ei avalikusta, kas tegemist on temale tuttava inimesega.

Monica Ranna ja Tartu keskerakondlaste vastasseis sai eile õhtul lahenduse, kui osapooled jõudsid kokkuleppele, et keskerakondlasest abilinnapea Monica Rand astub 1. jaanuarist tagasi. Tüli oli kohapeal klaarimas ka Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas.