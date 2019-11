Justiitsminister: Martin Helme sõnad on rutakad

«Asjaolud, mida meedia on avaldanud, ju ta siis piisavalt ei kontrollinud oma nõuniku seotust järelevalve asutustega,» selgitas Raivo Aeg, mis võis Mart Järviku esialgne viga olla. «Teada on, et ta (nõunik- toim) on esindanud neid isikuid vaidlustes PRIAga, asudes ministri nõunikuks, siis oleks minister pidanud huvituma, kas seal on endiselt tema huvid mängus või mitte,» ütles Aeg ja lisas, et ta ei oska öelda, kas minister tundis huvi või mitte.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) postitas sotsiaalmeedias, kus ta kirjeldab, et meedia koos prokuratuuriga on Mart Järviku suhtes algatanud kogu loo. «Näeme, kuidas viimastel nädalatel on meedia ja nüüd siis ka prokuratuur selle püha ürituse ette rakendatud ja ehitatakse täielikku libanarratiivi Mart Järviku suhtes. Kõlama tahetakse panna peamiselt kahte sõnumit: esiteks, et toimub lõputu valetamine ja teiseks, et töötatakse vastu tublide ametnike tublile tööle. Mõlemad väited on selgelt valed,» kirjutas Helme.

Raivo Aeg ütles, et taolist süüdistust on enne ka kuuldud. «Teinekord on Martin Helme sõnad rutakad. Minu meelest täiesti ebaadekvaatne sõnavõtt,» ütles Aeg. Ta selgitas, et prokuratuur saab ikkagi esitatud faktide alusel süütegu esitada. «Eks kriminaalmenetlus peabki välja selgitama, kas seal on süütegu või ei ole,» lausus minister ja lisas, et prokuratuuri kohus on kaebustele reageerida ja asjaolusid selgitada. «Mitte hakata konstateerima ühe või teise poliitiku väljaütlemisi,» ütles Aeg. «Kui me sellise taktika valime, siis me taganeme õigusriigist,» lisas minister.