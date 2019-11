Aasta prokurör tuleb Lõuna-Eestist

«Maarja-Liisa Kõiv on prokurör, kes teeb oma tööd kirega, tajudes selle tähtsust ja tähendust. Oma menetluste juhtimise töö kõrval on ta panustanud prokuröri ameti väärtustamisse,» ütles riigi peaprokuröri ülesandeid täitev Lavly Perling. «Ta on võtnud südameasjaks teha kõik selleks, et vanglas toimepandud kuriteod ei oleks mitte lihtsalt ära lahendatud, vaid tema tööl oleks suurem mõju, mis ka laiemalt aitaks tagada vangla turvalisust,» lausus Perling.